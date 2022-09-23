«Я видел абсолютную свободу»: итальянский наблюдатель о первом дне голосования в ДНР

По его словам, народ, который приехал сюда, был абсолютно свободен. Итальянец подчеркнул, что все проходит легитимно.

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Итальянский наблюдатель за ходом голосования в Донецкой Народной Республике Элизео Бертолази отметил свободу доступа наблюдателей и отсутствие каких-либо нарушений на референдуме по вхождению республики в состав Российской Федерации.

«Я не видел никаких нарушений права, я видел абсолютную свободу», - сказал он.

Представитель наблюдательной комиссии также заявил, что уровень организации референдума на территории ДНР показывает, что местные власти действительно переживают за безопасность своих жителей.

«Я был удивлен, насколько все в порядке, и был удивлен, насколько власти ДНР переживают за безопасность народа», - поделился Бертолази.

По его словам, народ, который приехал сюда, был абсолютно свободен. Итальянец подчеркнул, что все проходит легитимно.

Напомним, в Донецке прошел первый избирательный день в рамках референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. По данным Центризбиркома ДНР, сегодня явка по республике составила 23,64%. В конце дня были собраны запечатанные урны для голосования, которые после вскрываются, чтобы члены избирательной комиссии упаковали бюллетени в специальные сейф-пакеты.