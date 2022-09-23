В первый день явка на референдуме в Херсонской области составила 15,31%

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В Херсонской области явка в первый день голосования на референдуме по вхождению региона в состав Российской Федерации составила 15,31%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

Она также отметила, что явных нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Также не выявлено явных фактов препятствия работе участковых комиссий, но были провокации в информационном поле.

Марина Захарова также отметила героизм и мужество работников участковых комиссий. Они, несмотря на психологическое давление, приняли участие в организации референдума.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации.

На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.