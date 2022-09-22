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Bloomberg обнародовало данные о финансовых потерях ЕС от энергетического кризиса

Виктория Ивашечкина
09:29 22.09.2022
Утверждается, что сейчас министры стран Евросоюза ведут переговоры о чрезвычайном плане в связи со сложившейся ситуацией.
Bloomberg обнародовало данные о финансовых потерях ЕС от энергетического кризиса
© Фото: IMAGO, Rene Traut, globallookpress
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Евросоюз потерял около €500 миллиардов из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования аналитического центра Bruegel. 

«Счет за энергетический кризис в Европе приближается к €500 млрд (€496 млрд), хотя правительства пытаются смягчить удар от растущих цен», - говорится в издании.

В материале сказано, что на данный момент страны Евросоюза выделили €314 млрд на то, чтобы смягчить удар энергетического кризиса по населению и предприятиям.

В то время как расходы ЕС на борьбу с энергокризисом составляют 1,7% от ВВП альянса, в Европе наблюдается ускорение инфляции, утверждает издание. Сейчас министры стран ЕС ведут переговоры о чрезвычайном плане. Согласно ему предприятия должны будут отдавать свою сверхприбыль домохозяйствам и более нестабильным из-за роста цен на газ предприятиям.

Ранее сообщалось, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году. Член правления Анатолийской ассоциации туроператоров Ферхан Адемхан заявил, что занятость в курортных регионах страны будет расти в соответствии с поступающими запросами.

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