В России на восемь месяцев раньше запланированного поднимут тарифы на ЖКХ

Их проиндексируют на девять процентов.

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В России индексация тарифов ЖКХ пройдет на восемь месяцев раньше запланированного срока. Цены на коммунальные услуги изменятся 1 декабря этого года. Об этом в пятницу сообщили в Министерстве экономического развития России.

Предельный уровень индексации для населения не превысит 9%. Средний платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля.

Изначально индексация планировалась в июле 2023 года. Правительство обещает не повышать тарифы полтора года, до июля 2024 года. В Минэкономразвития заявили, что такие меры необходимы для обновления объектов ЖКХ.

Напомним, в России планируют ввести значительные изменения в работу системы капитального ремонта жилых домов. Перед составлением ремонтного графика может быть введено обязательное техобследование для оценки состояния конкретного здания.