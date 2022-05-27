В РФ планируют кардинально изменить систему капремонта

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В России планируют ввести значительные изменения в работу системы капитального ремонта жилых домов. Перед составлением ремонтного графика может быть введено обязательное техобследование для оценки состояния конкретного здания.

Такие нововведения позволят в первую очередь уделять внимание самым изношенным участках дома и таким образом увеличить срок его службы. В настоящее время капремонт производится по общим рекомендациям. В связи с этим средства жителей часто идут на неэффективные и не необходимые преобразования.

В Госдуме намерены кардинально изменить ситуацию. К настоящему моменту, по информации прессы, законопроект уже одобрили на заседании экспертного совета комитета по строительству и ЖКХ и планируют внести на рассмотрение в рамках весенней сессии ГД.

«Качественный капремонт дома без его технического освидетельствования чаще всего невозможен», - цитируют «Известия» слова первого зампреда комитета Владимира Кошелева.

Таким образом парламентарии надуются избежать ошибок прошлого, когда не единожды на ремонт дома выделялись средства в полном объеме, а уже через несколько лет здание признавали небезопасным и подлежащим сносу. Для реализации инициативы взносы на капремонт могут вырасти на 5%.