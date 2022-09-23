Пять стран ЕС хотят запретить использование СПГ из России и передачу РФ долларовых банкнот

Европейские государства также хотят ужесточить ограничения на транзакции, которые связаны с криптовалютой.

© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress

Некоторые страны Европейского союза, обсуждая новый пакет антироссийских санкций, планируют ввести запрет на использование сжиженного природного газа (СПГ) из России, передачу Российской Федерации долларовых банкнот, а также хотят ужесточить ограничения на транзакции, которые связаны с криптовалютой. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

«Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики», - следует из материала агентства.

По данным источника, перечисленные члены Евросоюза также выступают за запрет зарегистрированным в ЕС юридическим лицам на получение финансирования от связанных с Россией организаций.

Кроме того, пять государств хотят запретить деятельность компании «Лаборатория Касперского» в Евросоюзе. Страны также обсуждают отключение от системы Swift «Газпромбанка».

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сказано в заявлении глав МИД ЕС, которое зачитал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также пообещал «привлечь к ответу» РФ, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов.