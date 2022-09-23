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Forbes: Кудрину предложили 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов

Максим Крюков
17:47 23.09.2022
Соответствующее предложение было сделано основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, сообщает издание Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.
Forbes: Кудрину предложили 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Председателю Счетной палаты Алексею Кудрину предложили 5% акций транснациональной компании «Яндекс» за переход в организацию и оказание необходимой помощи в разделении активов. Соответствующее предложение было сделано основателем «Яндекса» Аркадием Воложем, сообщает издание Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании. Источник, близкий к руководителю высшего органа государственного аудита, подтвердил информацию и заявил, что Кудрин получит долю в «Яндексе» через опционы.

По данным журнала, источник, близкий к «Яндексу», отметил, что в рамках разделения активов Волож собирается выделить в отдельное юридическое лицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за пределами России, остальные же активы должны будут остаться внутри страны. Кудрин и Волож обсуждали вопрос сотрудничества в Тель-Авиве, куда летал глава Счетной палаты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не просил президента Владимира Путина отпустить его в «Яндекс».

Напомним, в СМИ появилась информация, что Кудрин на личной встрече с российским лидером 15 сентября попросил перейти со своей должности на работу в «Яндекс». На встрече, как утверждалось, было якобы достигнуто соглашение о том, что Кудрин войдет в совет директоров компании.

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