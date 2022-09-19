Песков опроверг сообщения о просьбе Кудрина к Путину отпустить его в «Яндекс»

По словам представителя Кремля, глава Счетной палаты не обращался к президенту с подобной просьбой.

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не просил президента Владимира Путина отпустить его в «Яндекс». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такого не было», - ответил он на просьбу прокомментировать якобы имевшую место просьбу Кудрина к президенту.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кудрин на личной встрече с Путиным 15 сентября попросил перейти со своей должности на работу в «Яндекс». На встрече, как утверждалось, было якобы достигнуто соглашение о том, что Кудрин войдет в совет директоров компании.

Сообщения о том, что глава Счетной палаты собирается перейти на работу в «Яндекс», появились минувшим летом. В пресс-службе компании ранее заявили, что о таких планах Кудрина им неизвестно.