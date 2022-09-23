Главного нотариуса Московской области Смирнова отправили под домашний арест на два месяца
Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца президенту Московской областной нотариальной палаты Станиславу Смирнову, который обвиняется в получении пяти миллионов рублей за обещание оказать содействие с назначением на должность нотариуса нужного человека.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Смирнова меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Смирнова Станислава Вячеславовича сроком до 21 ноября 2022 года», - сообщили в пресс-службе суда.
Главному нотариусу Подмосковья предъявлено обвинение по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ («Коммерческий подкуп»), которая предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа.
Накануне в СК РФ сообщили, что в Москве завели уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. По версии следствия, он предложил за пять миллионов рублей помочь сыну знакомой стать нотариусом. Смирнов получил деньги в служебном кабинете, расположенном на Озерковской набережной.