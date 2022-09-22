На главу Московской областной нотариальной палаты завели дело за подкуп

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В Москве завели уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова. Его подозревают в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ.

По версии следствия, Станислав Смирнов предложил за 5 миллионов рублей помочь сыну знакомой стать нотариусом. Он получил деньги в служебном кабинете, расположенном на Озерковской набережной.

Смирнов задержан для проведения следственных действий. Вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, месяц назад сотрудники ФСБ задержали начальника отдела таможенных проверок Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы, подозреваемого в получении взятки. Как сообщили правоохранители, задержанному уже вынесли обвинительный приговор.