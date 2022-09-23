В стране и мире Запорожская область намерена сохранить название в случае вхождения в состав России Сергей Лебедев Изначально также обсуждался вариант Запорожский край. © Фото: Иван Родионов, РИА Новости Читайте нас на: Запорожская область в случае вхождения в состав Российской Федерации намерена сохранить нынешнее название. Об этом в пятницу заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Мы планируем сохранить нынешние название Запорожская область», - приводит РИА Новости слова чиновника. Владимир Рогов отметил, что изначально также обсуждался вариант Запорожский край. По аналогии с Краснодарским или Красноярским краем. Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика