МО РФ: в Славянске и Озерном ДНР уничтожено более 100 иностранных наемников

Кроме того, в результате высокоточного удара ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР были ликвидированы более 220 украинских военных.

© Видео: Минобороны России © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress

Подразделения Воздушно-космических сил РФ за сутки уничтожили более 100 иностранных наемников в районах Славянка и Озерного ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников. Уничтожено более 100 боевиков», - сказал он.

Кроме того, в результате высокоточного удара ВКС по подразделениям 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в районе Краматорска ДНР были ликвидированы более 220 украинских военных.

Также в Минобороны России заявили об уничтожении в воздухе украинского истребителя МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25. Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеские самолеты были сбиты истребительной авиацией ВКС России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.