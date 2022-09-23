Личная палата, трехразовое питание: как восстанавливаются освобожденные военнослужащие
Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев побывал в подмосковном медцентре Минобороны России и убедился, в каких условиях проходят реабилитацию и лечение освобожденные российские военнослужащие.
«Отдельная палата, трехразовое питание, процедуры. В многофункциональном медицинском центре МО РФ в Подмосковье освобожденным бойцам оказывают всю необходимую помощь. Тут же военнослужащие пройдут необходимый курс реабилитации», - прокомментировал корреспондент.
Из разговоров с освобожденными стало ясно, что, несмотря на пытки и издевательства, которым российские военнослужащие подвергались в украинском плену, многие из них стремятся вернуться не только в строй, но и в зону проведения специальной военной операции.
Ранее освобожденный боец освобожденный рассказал о жажде наживы украинских националистов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов