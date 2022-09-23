Армия Личная палата, трехразовое питание: как восстанавливаются освобожденные военнослужащие Андрей Лазарев Из разговоров с освобожденными стало ясно, что, несмотря на пытки и издевательства, которым российские военнослужащие подвергались в украинском плену, многие из них стремятся вернуться не только в строй, но и в зону проведения специальной военной операции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев побывал в подмосковном медцентре Минобороны России и убедился, в каких условиях проходят реабилитацию и лечение освобожденные российские военнослужащие. «Отдельная палата, трехразовое питание, процедуры. В многофункциональном медицинском центре МО РФ в Подмосковье освобожденным бойцам оказывают всю необходимую помощь. Тут же военнослужащие пройдут необходимый курс реабилитации», - прокомментировал корреспондент. Из разговоров с освобожденными стало ясно, что, несмотря на пытки и издевательства, которым российские военнослужащие подвергались в украинском плену, многие из них стремятся вернуться не только в строй, но и в зону проведения специальной военной операции. Ранее освобожденный боец освобожденный рассказал о жажде наживы украинских националистов. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика