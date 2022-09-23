За офицера до 1 000 долларов: освобожденный рассказал о жажде наживы украинских националистов

Как отметил освобожденный, украинские нацисты получают деньги за наших пленных. За сержантский состав до 300 долларов, за офицерский - до 1 000. Они не верили попавшему в плен сержанту, думали, что он офицер.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Освобожденный военнослужащий Евгений Авдиенко рассказал о том, как украинские националисты охотятся за российскими офицерами из жажды наживы. Запись разговора с освобожденным предоставило Минобороны России.

«"Град" полностью сгорел, я об этом не знал. Я у него отключился и пришел в себя, когда меня связывали ВСУ. Начали выяснять мои данные. Я им представился как инструктор по физической подготовке, потому что я занимаюсь физической подготовкой в своей части», - вспомнил Авдиенко историю своего пленения.

Потом военнослужащие ВСУ передали Евгения украинским националистам. Как вспомнил освобожденный, сразу же прилетел удар ботинком по голове, его бросились пинать, душить. В результате шея не держала голову из-за сильного удара. Последствия этого ощущаются и сегодня - военнослужащий проходит соответствующее лечение.

«Мне начали предъявлять, что я Физрук. Они искали какого-то Физрука», - отметил Евгений Авдиенко.

Как отметил освобожденный, украинские нацисты получают деньги за наших пленных. За сержантский состав до 300 долларов, за офицерский - до 1 000. Они не верили попавшему в плен сержанту, думали, что он офицер.

Даже приставили нож к горлу: «Признайся, что ты Физрук, что ты капитан».

Авдиенко заявил, что, скорее всего, убедившись, что он не офицер, украинские националисты убили бы его, чтобы не возиться. Противник очень не любит артиллеристов за то, что те эффективно уничтожают живую силу врага.

Но, как отметил Евгений, ему повезло, что, видимо, в рамках уточнения, кто он такой, украинцы дали связаться с родными. Те тут же бросились в Минобороны России, которое подало списки на обмен. Просто убить пленного у украинских националистов теперь бы не получилось, и в результате Евгений Авдиенко вернулся домой.

Враг ненавидит артиллеристов, но успешно его уничтожают не только они. Так, недавно публиковались кадры работы ударных вертолетов Ка-52 на Украине - их экипажи тоже вносят вклад в выкорчевывание украинского нацизма.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов