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Голосование в ПВР и квартирах: как в Хабаровске прошел первый избирательный день в рамках референдума

Мария Герман
Максим Крюков
16:00 23.09.2022
Многие с трепетом и волнением опускали бюллетени, потом рассказали, что надеются и будут очень рады воссоединению с Россией.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровске завершился первый избирательный день в рамках референдума по вхождению в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Сейчас члены комиссий возвращаются с выездов в пункты временного размещения и квартиры. Члены избирательных комиссий будут работать в таком формате до 26 сентября включительно. У них есть все необходимое для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор - переносные урны для голосования, специальные ширмы, списки избирателей.

Многие с трепетом и волнением опускали бюллетени, потом рассказали, что надеются и будут очень рады воссоединению с Россией. Голосование проходит не только в Хабаровске, но и в других городах края. В регионе в настоящее время проживает более 600 жителей Донбасса и Украины. Из них и сформировали комиссии, которые составляют списки избирателей и собирают голоса.

Кроме того, сегодня на набережной города состоялся концерт в поддержку референдума, на котором собралось очень много людей, несмотря на будний день. Также участвовали представители военно-патриотических организаций, волонтеры и просто люди, которым не безразлична судьба Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Участок будет работать до 27 сентября. После его закрытия голоса посчитают, а информацию отправят в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее «Звезда» показала, как проходит референдум в посольстве ДНР в Москве. Чтобы проголосовать, нужно иметь любое удостоверение личности, подойдут даже водительские права. Активно люди начали приходить с 10 утра. К полудню проголосовали послы ЛНР и ДНР в России.

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