В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации

Обязательства по кредитам военнослужащего прекращаются в случае его гибели, отметил зампредседателя Совфеда Николай Журавлев.

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах, позволяющих получить отсрочку военнослужащим-контрактникам, а также мобилизованным в зону спецоперации, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Авторы документа - первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, сенаторы РФ Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова.

«Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения кредитных обязательств на срок, определенный заемщиком, или уменьшение размера платежей в течение такого льготного периода», - говорится в документе.

Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в течение пяти дней. Если ответа в течение десяти дней не поступило, льготный период устанавливается со дня направления требования.

Как утверждает Журавлев, обязательства по кредитам военнослужащего, а также находящихся у него на иждивении лиц прекращаются в случае гибели бойца или в результате увечья.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.