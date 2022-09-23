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«Камень с души упал»: родственники военнослужащего о его возвращении из украинского плена

Сергей Лебедев
15:52 23.09.2022
Полное спокойствие у них наступило только тогда, когда ребята вернулись на родину.
«Камень с души упал»: родственники военнослужащего о его возвращении из украинского плена
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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У родственников освобожденных из украинского плена российских военнослужащих словно упал камень с души, когда они узнали, что их дети и мужья вернулись на родину. Только после этого наступило спокойствие.

«Груз упал с плеч  очень большой. Даже не камень, наверное, а целая гора», - говорит отец одного из освобожденных.

Родственники военнослужащих очень рады их возвращению из плена. Теперь они с нетерпением ждут сыновей и мужей дома.

Напомним, накануне 55 освобожденных в ходе переговоров военнослужащих доставили военно-транспортным самолетом Ил-76 на аэродром Чкаловский.

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