В СВР заявили о «нервной и истеричной» реакции Запада на референдумы

Сергей Нарышкин отметил, что об этом свидетельствует заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 20 сентября.

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Референдумы, проводимые в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, по вхождению регионов в состав Российской Федерации вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Европейского союза. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Как заявил Директор СВР России С.Е.Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, начавшиеся 23 сентября с.г. референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России вызывают крайне нервную, по сути, истеричную реакцию в странах НАТО и Евросоюза», - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

Нарышкин отметил, что об этом свидетельствует заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 20 сентября, в котором тот сообщил о готовящемся Брюсселем новом пакете санкций в отношении России. По словам Борреля, ограничительные меры будут направлены на «всех причастных» к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины.

По словам директора СВР, именно в незападных странах жизнь и мироустройство строятся на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, а также к праву на народовластие и самоопределение.