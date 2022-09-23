В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СВР заявили о «нервной и истеричной» реакции Запада на референдумы

Максим Крюков
15:25 23.09.2022
Сергей Нарышкин отметил, что об этом свидетельствует заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 20 сентября.
В СВР заявили о «нервной и истеричной» реакции Запада на референдумы
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости
Читайте нас на:

Референдумы, проводимые в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, по вхождению регионов в состав Российской Федерации вызывают «крайне нервную, истеричную» реакцию в странах НАТО и Европейского союза. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Как заявил Директор СВР России С.Е.Нарышкин, по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, начавшиеся 23 сентября с.г. референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России вызывают крайне нервную, по сути, истеричную реакцию в странах НАТО и Евросоюза», - говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

Нарышкин отметил, что об этом свидетельствует заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 20 сентября, в котором тот сообщил о готовящемся Брюсселем новом пакете санкций в отношении России. По словам Борреля, ограничительные меры будут направлены на «всех причастных» к организации всенародного голосования в освобожденных регионах Украины.

По словам директора СВР, именно в незападных странах жизнь и мироустройство строятся на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, а также к праву на народовластие и самоопределение.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России
14:59 В стране и мире
Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию
14:32 В стране и мире
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей Донбасса согласны присоединиться к РФ
14:11 В стране и мире
Видео
«Закон один для всех»: Аксенов рассказал про мобилизованного сына
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.