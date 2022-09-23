В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Балицкий сообщил о прорыве украинских диверсантов в городе Пологи Запорожской области

Максим Крюков
15:05 23.09.2022
Глава ВГА отметил, что диверсантов «ждет наказание по закону военного времени».
Балицкий сообщил о прорыве украинских диверсантов в городе Пологи Запорожской области
© Фото: Kolovskiy, Wikimedia
Читайте нас на:

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе города Пологи прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). На место выдвинулись сотрудники силовых ведомств, которые сообщили, что в обязательном порядке обезвредят диверсантов.

«Прорвалась группа ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», - передает его слова ТАСС.

Глава ВГА уточнил, что ближе к обеду будет располагать более подробной информацией, отметив, что диверсантов «ждет наказание по закону военного времени».

Накануне «Звезда» рассказала, что в одном из домов в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов. По арсеналу понятно - готовились к чему-то серьезному. Бойцы Народной милиции нашли и самодельное взрывное устройство фугасного типа. В качестве основного поражающего элемента - танковый снаряд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России
14:59 В стране и мире
Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию
14:32 В стране и мире
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей Донбасса согласны присоединиться к РФ
14:11 В стране и мире
Видео
«Закон один для всех»: Аксенов рассказал про мобилизованного сына
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.