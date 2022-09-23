Балицкий сообщил о прорыве украинских диверсантов в городе Пологи Запорожской области

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе города Пологи прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). На место выдвинулись сотрудники силовых ведомств, которые сообщили, что в обязательном порядке обезвредят диверсантов.

«Прорвалась группа ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», - передает его слова ТАСС.

Глава ВГА уточнил, что ближе к обеду будет располагать более подробной информацией, отметив, что диверсантов «ждет наказание по закону военного времени».

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