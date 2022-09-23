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«Как-то прорвемся»: освобожденный из украинского плена рассказал, почему выбрал путь военного

15:23 23.09.2022
В плену российский военнослужащий провел около двух месяцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Освобожденный российский военнослужащий, младший сержант Михаил рассказал «Звезде», при каких обстоятельствах попал в плен.

«В окружение взяли. Кончились боеприпасы и захватили нас», - сказал он.

Михаил служит в псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он рассказал, что после того, как был захвачен, его перевозили с завязанными глазами, чтобы он не видели местность, в которую направляются.

«Шарфы надевали, балаклавы надевали, чтобы не видно было, куда мы едем», - сказал военнослужащий.

Михаил признался, что первые моменты допроса были очень суровыми, с применением физической силы, а после того, как перевезли в другое место, его внимательно осмотрел медик. Содержали пленных в подвальном помещении, где их кормили и при необходимости оказывали медпомощь. В плену российский военнослужащий провел около двух месяцев. Он признался, что понимал о рисках, на которые идет.

«Я сам выбрал этот путь военного. Как-то прорвемся», - сказал Михаил.

Военнослужащий также поблагодарил людей, которые приняли участие в обмене и освободили его.

Накануне 55 освобожденных в ходе переговоров военнослужащих доставили военно-транспортным самолетом Ил-76 на аэродром Чкаловский.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых мобилизованные жители Новосибирска прибывают в военкоматы города. Это граждане до 35 лет, имеющие соответствующие воинские учетные специальности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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