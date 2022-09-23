Эрдоган: освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию

Ранее о местонахождении политика не сообщалось.

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Освобожденного из украинского плена политика Виктора Медведчука отправили из Турции в Россию. Об этом в пятницу сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Мы отправили его в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», - передает РИА Новости слова турецкого лидера.

Напомним, накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

Также в список на обмен попал политик Виктор Медведчук. Были освобождены и пятеро донецких военных.