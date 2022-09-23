«Мы возвращаемся домой»: посол ДНР в РФ расплакалась после голосования на референдуме

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Посол ДНР в Москве Ольга Макеева расплакалась после того, как проголосовала на референдуме о вхождении республик Донбасса, Запорожья и Херсона в состав России. Она назвала его «праздником со слезами на глазах», за который восемь лет ДНР боролась с националистами.

«Я бы этому референдуму присвоила целый ряд эпитетов: долгожданный, выстраданный, судьбоносный, знаковый. Референдум - это праздник со слезами на глазах. Мы шли к этому событию долгих восемь с половиной лет. Слезы потому, что мы в этом пути очень многих потеряли. Но мы возвращаемся домой, мы это право отстояли», - отметила Макеева.

Напомним, общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав РФ. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.