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«Закон один для всех»: Аксенов рассказал про мобилизованного сына

Виктория Ивашечкина
14:11 23.09.2022
Глава Крыма отметил, что сегодня провожал сына с Симферопольского военкомата, как и остальных призывников.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что его сына мобилизовали. По словам политика, молодой человек уже выехал в подразделение на территорию части.

«Различий ни для кого нет. Закон один для всех. Сегодня мой сын был призван. Утром уже выехал в подразделение на территории части. Пришел сам ко мне. Я горжусь своим сыном, его поступком. Вчера ему позвонили с военкомата. Он мне сказал: "Папа, не могу оставаться в стороне"», - подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что сегодня провожал сына с Симферопольского военкомата, как и остальных призывников.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

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