Вставай, Самарская область: кадры прибытия мобилизованных граждан в военкоматы

В военкоматах проводятся беседы, уточняются данные на граждан. Также в мобилизационные отделы прибывают представители предприятий для получения повесток на своих работников.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры прибытия мобилизованных граждан в военкоматы Самарской области.

Как сообщили в МО РФ, большинство приходящих в военкоматы прибывают, не дожидаясь повесток. Приходят и офицеры запаса, также не получившие повесток, - они руководствуются чувством долга. Цель прибытия - уточнение потребности в их воинской учетной специальности.

В военкоматах проводятся беседы, уточняются данные на граждан.

Также в мобилизационные отделы прибывают представители предприятий для получения повесток на своих работников.

Ранее публиковались кадры из военкомата Новосибирска, куда прибывают мобилизованные граждане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов