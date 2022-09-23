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Памятные мероприятия и передовые операции: как в центре Бакулева отмечают 100-летие кардиохирурга Бураковского

Анна Касаткина
13:45 23.09.2022
В течение 28 лет академик возглавлял Институт сердечно-сосудистой хирургии, под его руководством учреждение стало крупнейшим в Европе научным медицинским центром.
Памятные мероприятия и передовые операции: как в центре Бакулева отмечают 100-летие кардиохирурга Бураковского
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Столетие выдающегося кардиохирурга, академика Владимира Бураковского отмечают в центре имени Бакулева. В здании центра 22 сентября открылся мемориальный кабинет, в котором работал сам доктор, и юбилейная фотовыставка, прошло торжественное мероприятие с участием учеников, последователей и пациентов великого хирурга.

Бураковский начал оперировать сложные врожденные пороки сердца у детей раннего возраста, разработал и провел десятки пионерских операций, создал сильную школу сердечно-сосудистых хирургов. С его именем связана разработка методов защиты миокарда и протезирования клапанов сердца у детей, развитие хирургической кардиологии, становление коронарной хирургии.

В течение 28 лет Бураковский возглавлял Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, под его руководством учреждение стало крупнейшим в Европе научным медицинским центром. Даже в день праздничных мероприятий в центре не прекращаются операции.

«Владимир Иванович Бураковский работал именно в этом здании, где мы сейчас находимся. С тех пор наш центр разросся невероятно, у нас есть еще одно огромное здание... Для меня лично огромная честь работать в этом здании, где прошла вся его хирургическая жизнь, практически вся, и оперировать в той самой операционной, где некогда Владимир Иванович выполнял свои замечательные, пионерские, подчас даже с мировыми приоритетами операции», - сказал перед операцией кардиохирург, руководитель отделения коронарной хирургии Михаил Алшибая.

В этот день Алшибая выполнял две операции: на открытом сердце и малоинвазивную, которая выполняется без вскрытия грудной клетки и использования искусственного кровотока. Преимущество второй в том, что ее могут пережить даже пожилые пациенты.

«Это высокотехнологические, хирургические вмешательства эндоваскулярные, ранее не было такой возможности. С недавнего времени есть возможность устанавливать клапаны... Пациенту 84 года. Ранее этим пациентам во многих случаях, к сожалению, отказывали в оперативных открытых вмешательствах. Сейчас у нас есть возможность оперировать этих пациентов, восстанавливать, давать им возможность качественно жить», - пояснил заведующий отделением доваскулярной хирургии Расул Мусаев.

В здании Института коронарной и сосудистой хирургии открылся мемориальный кабинет. В нем работал сам легендарный хирург.

«Это учитель, учитель с большой буквы в кардиохирургии, в жизни, великий человек и выдающийся хирург. Это большой день для всех тех, кто занимается диагностикой и лечением заболеваний сердца, поскольку Владимир Иванович Бураковский стал основателем кардиохирургии в нашей стране, столь востребованной специальности, поскольку именно болезни сердца занимают ведущее место, ведущую роль в нашей смертности», - отметила директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Елена Голухова.

В мае в центре имени Бакулева прошла ежегодная научная сессия, объединившая сотни врачей со всего мира. Всего в ней поучаствовали около 300 докладчиков из России и зарубежных стран, включая Великобританию, США, Турцию, Швейцарию и другие.

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