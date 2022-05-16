Медицина вне политики: как уникальный опыт центра Бакулева объединил сотни врачей со всего мира

Докладчики сегодня обсуждают не только как лечить, но и чем, так как вопрос с оборудованием остро встал на фоне санкций.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Врачи вручную шьют клапаны человеческого сердца и оперируют сосуды новорожденным, а еще делятся бесценным опытом с коллегами со всего мира - в крупнейшем центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве открылась ежегодная научная сессия. В ней принимают участие как российские специалисты, так и сотни зарубежных ученых.

Здесь медицина вне политики - врачи из Великобритании, Швейцарии, США, Турции прочтут свои лекции онлайн. Всего около 300 докладчиков из России и зарубежья. Бакулева - это не только крупнейший в мире кардиоцентр, но и площадка для обмена опытом: лекции, семинары, круглые столы. Сегодня обсуждают не только как лечить, но и чем, вопрос с оборудованием назрел с введением санкций.

«Больше 40 лет здесь существует собственное производство клапанов, протезов клапанов, биологических, механических для многих маленьких деток, у которых размеры клапанов сердца - 12 миллиметров, таких размеров не существует импортных аналогов. В прошлом году мы получили грант вместе с промышленным партнером на разработку линейных электрокардиостимуляторов, МРТ совместимых, и это для нас приоритеты», - рассказывает директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Елена Голухова.

Под «производством» сразу представляются огромные цеха, но клапаны для человеческого сердца делают руками. Настоящие мастерицы, стежок за стежком. Из перикарда теленка получается будущая частичка сердца, та, что спасет жизнь. Это настоящее портняжное искусство, только инструменты далеко не швейные.

Таких специалистов по стране единицы. Пять человек за день могут создать до 15 протезов и каждый экземпляр проходит специальную комиссию, строжайшую проверку, прежде чем дойти до хирургического стола. Походят далеко не все.

Процесс требует усидчивости, терпения и опыта. Технология родилась еще в 82-м и произвела революцию в научном мире. Каждый год ее модернизируют - к 24-му году в Бакулева планируют выпускать биопротезы, которые можно будет имплантировать всего тремя швами. Экономия времени и сил хирурга.

Только с виду инструменты на хирургическом столе кажутся обычными. А на деле - они технически сложные и в каком-то смысле совершенные по своей задаче предметы. От крошечной иголки идет едва заметная нить - она называется «восемь нулей», то есть на восемь шагов назад от привычной точки отсчета. Тоньше волоса. Рабочие инструменты - 100% российского производства. Отечественные заводы делают от скальпелей до ниточек, которыми шьют сосуды внутри сердца.

На хирургическом столе ребенок, которому всего десять дней. Родился он с одной коронарной артерией вместо двух положенных. Перед врачами сложнейшая задача - работать на поле максимум в полтора миллиметра.

«Чтобы это исправить, надо полностью поменять эти сосуды местами. У маленького ребенка надо отрезать аорту и легочную артерию, поменять их местами, заново пришить, и туда же пришить в аорту эту коронарную артерию, чтобы она кровоснабжала сердце», - объясняет врач-кардиохирург, профессор, заведующий отделом кардиохирургии новорожденных и детей младенческого возраста НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Анатолий Ким.

Если бы не срочное вмешательство, ребенок не прожил бы и двух недель. Операции с таким пороком в России впервые провели в Бакулева в начале 90-х. С тех пор на счету хирургов тысячи спасенных жизней. С новыми технологиями процесс реабилитации сокращается вдвое - и маленькие пациенты центра Бакулева выходят на футбольное поле и соревнуются вместе со своими докторами. Этим детям больше боятся нечего.