Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов в Донбассе

Мероприятия по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

© Фото: Mike Lehmann, Mike Switzerland, Wikimedia

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии вызвал российского посла Сергея Гармонина. В дипведомстве его проинформировали о позиции Берна по референдумам в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Швейцария не признает результаты ни одного из этих референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил позицию Сергею Лаврову», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае присоединения территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей там будет действовать Конституция РФ.