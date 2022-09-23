В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов в Донбассе

Виктория Ивашечкина
13:32 23.09.2022
Мероприятия по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов в Донбассе
© Фото: Mike Lehmann, Mike Switzerland, Wikimedia
Читайте нас на:

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии вызвал российского посла Сергея Гармонина. В дипведомстве его проинформировали о позиции Берна по референдумам в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Швейцария не признает результаты ни одного из этих референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил позицию Сергею Лаврову», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны. 

Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае присоединения территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей там будет действовать Конституция РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:58 В стране и мире
Песков не знает, есть ли в Кремле добровольцы, готовые участвовать в спецоперации
12:52 В стране и мире
В Кремле заявили, что не знают, где сейчас находится Медведчук
12:10 В стране и мире
Видео
Аксенов на встрече с мобилизованными крымчанами пообещал максимальную помощь их семьям
11:12 Армия
Видео
За офицера до 1 000 долларов: освобожденный рассказал о жажде наживы украинских националистов
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.