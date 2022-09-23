Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за референдумов в Донбассе
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии вызвал российского посла Сергея Гармонина. В дипведомстве его проинформировали о позиции Берна по референдумам в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Швейцария не признает результаты ни одного из этих референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил позицию Сергею Лаврову», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
Напомним, референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае присоединения территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей там будет действовать Конституция РФ.