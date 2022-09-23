Welt: в продовольственном снабжении ФРГ может возникнуть серьезный дефицит

Как утверждают производители продуктов, страна переживает «худший кризис со времен окончания Второй мировой войны».

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Производители продуктов в ФРГ предупредили о возможности остановки производства пищевой промышленности из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим они попросили государственную помощь. Об этом сообщила газета Die Welt, ссылаясь на открытое письмо представителей отрасли.

«В Германии значительный дефицит ежедневного снабжения людей продуктами питания. Ситуация очень серьезная», - говорится в нем.

Производители утверждают, что страна переживает «худший кризис со времен окончания Второй мировой войны».

«Действуйте сейчас, иначе холодильники и морозильники жителей Германии скоро опустеют», - также отмечается в письме.

Утверждается, что директор Немецкого института замороженных продуктов Сабина Айхнер рассказала, что индустрия замороженных продуктов уже давно готовится к возможному кризису.

«Ситуация напряженная, лимит нагрузки достигнут, если чрезвычайная ситуация возникнет, компании должны будут сократить ассортимент», - заявила она.

Ранее министры по европейским делам Германии, Франции и Польши обратились к Евросоюзу в просьбой пересмотреть политику в отношении России. Сообщается, что поворотным моментом для принятия такого решения стал конфликт на Украине.

В документе сообщается, что три страны выступают за стратегический подход к вопросу восстановления Украины с участием международных партнеров.