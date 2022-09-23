Welt: в продовольственном снабжении ФРГ может возникнуть серьезный дефицит
Производители продуктов в ФРГ предупредили о возможности остановки производства пищевой промышленности из-за высоких цен на энергоносители. В связи с этим они попросили государственную помощь. Об этом сообщила газета Die Welt, ссылаясь на открытое письмо представителей отрасли.
«В Германии значительный дефицит ежедневного снабжения людей продуктами питания. Ситуация очень серьезная», - говорится в нем.
Производители утверждают, что страна переживает «худший кризис со времен окончания Второй мировой войны».
«Действуйте сейчас, иначе холодильники и морозильники жителей Германии скоро опустеют», - также отмечается в письме.
Утверждается, что директор Немецкого института замороженных продуктов Сабина Айхнер рассказала, что индустрия замороженных продуктов уже давно готовится к возможному кризису.
«Ситуация напряженная, лимит нагрузки достигнут, если чрезвычайная ситуация возникнет, компании должны будут сократить ассортимент», - заявила она.
Ранее министры по европейским делам Германии, Франции и Польши обратились к Евросоюзу в просьбой пересмотреть политику в отношении России. Сообщается, что поворотным моментом для принятия такого решения стал конфликт на Украине.
В документе сообщается, что три страны выступают за стратегический подход к вопросу восстановления Украины с участием международных партнеров.