В ФРГ, Франции и Польше предложили пересмотреть политику ЕС в отношении РФ

Три страны также выступают за участие международных партнеров в решении вопроса восстановления Украины.

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Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши обратились к Евросоюзу в просьбой пересмотреть политику в отношении России. Сообщается, что поворотным моментом для принятия такого решения стал конфликт на Украине.

«Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», - говорится в сообщении германского МИД.

В документе сообщается, что три страны выступают за стратегический подход к вопросу восстановления Украины с участием международных партнеров.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз настроен на скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, но понимает, что решение зависит от Киева. Дипломат напомнил европейским парламентариям, что «переговоры о мире начинаются, когда это позволяют условия».