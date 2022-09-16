В ФРГ, Франции и Польше предложили пересмотреть политику ЕС в отношении РФ
Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши обратились к Евросоюзу в просьбой пересмотреть политику в отношении России. Сообщается, что поворотным моментом для принятия такого решения стал конфликт на Украине.
«Нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», - говорится в сообщении германского МИД.
В документе сообщается, что три страны выступают за стратегический подход к вопросу восстановления Украины с участием международных партнеров.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз настроен на скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине, но понимает, что решение зависит от Киева. Дипломат напомнил европейским парламентариям, что «переговоры о мире начинаются, когда это позволяют условия».