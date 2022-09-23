Аксенов на встрече с мобилизованными крымчанами пообещал максимальную помощь их семьям

По словам губернатора Крыма, администрация Севастополя будет поддерживать прямую связь с каждой семьей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с мобилизованными и пообещал всестороннюю поддержку им и их семьях. Кадры со встречи публикует телеканал «Звезда».

Аксенов лично гарантировал всем мобилизованным крымчанам контроль за их полным материальным обеспечением и экипировкой.

«В понедельник приеду в Севастополь, встречусь с личным составом, с каждым переговорю. Помощь семьям будет оказана максимально по всем направлениям», - сказал он.

По словам губернатора, городская администрация будет поддерживать прямую связь с каждой семьей.

«Слова благодарности за позицию, за мужество, за то, что вы такие. Спасибо вашим семьям, спасибо за понимание. Сложное время, но вы нужны стране», - заключил Аксенов.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется привлечь в зону специальной операции 300 тысяч резервистов. В пятницу, 23 сентября, Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые мобилизации не подлежат.