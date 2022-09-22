В Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка

По последней информации, взрыв является терактом украинских спецслужб в преддверии референдума.

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В Мелитополе прогремел взрыв, предварительно, в районе центрального рынка. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, информация уточняется.

«Жители и гости города могли слышать одиночный громкий взрыв. По предварительной информации, взрыв произошел в районе центрального рынка», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По последней информации, взрыв в Мелитополе является терактом украинских спецслужб, нацеленным на запугивание граждан в преддверии референдума.

«Взрыв является терактом, устроенным спецслужбами режима Зеленского, который бесится из-за желания и начала самоопределения жителей Запорожской области. Это попытка запугать мирных жителей», - цитирует РИА Новости слова Рогова.

В воскресенье, 18 сентября, в центре Мелитополя рядом с автомобилями мирных жителей прогремел взрыв. До этого власти Запорожья также сообщали о пяти взрывах в городе.