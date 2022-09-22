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День первого президента перестанет быть государственным праздником в Казахстане

Анна Касаткина
10:04 22.09.2022
На пленарном заседании 22 сентября депутаты приняли поправки в закон «О праздниках в Республике Казахстан».
День первого президента перестанет быть государственным праздником в Казахстане
© Фото: ALEXEY BYCHKOV, GlobalLookPress
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Депутаты Сената Казахстана проголосовали за исключение Дня первого президента Казахстана из списка государственных праздников. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

На пленарном заседании 22 сентября депутаты приняли поправки в некоторые законодательные акты, включая закон «О праздниках в Республике Казахстан».

«Предлагается исключить День первого президента - 1 декабря из списка государственных праздников», - передает агентство.

Таким образом День первого президента будет иметь статус общественно значимого праздника, наряду с Днем государственных символов и другими.

Сенат также проголосовал за признание национальным праздником Дня республики 25 октября и государственным праздником Дня независимости 16 декабря.

День первого президента отмечается в Казахстане с 2012 года. Первым лидером республики был Нурсултан Назарбаев, сложивший свои полномочия в 2019 году.

Ранее названную в честь первого президента в год его отставки столицу Казахстана Нур-Султан переименовали в Астану. Название Астана город носил с 1998 по 2019 год.

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