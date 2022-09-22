ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на нефтегазовом объекте

При изъятии из тайника двух самодельных взрывных устройств был задержан исполнитель планировавшегося преступления.

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ФСБ РФ предотвратила попытку спецслужб Украины совершить теракт на нефтегазовом объекте.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», - сказано в сообщении ФСБ.

При изъятии из тайника двух самодельных взрывных устройств был задержан исполнитель планировавшегося преступления, гражданин РФ, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ.

В результате досмотра у него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из СБУ, а также инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*. На месте проживания террориста изъяли два СВУ, схему их закладки под железнодорожное полотно, запрещенную пропагандистскую литературу, флаг и листовки батальона.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.