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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Анна Назайкина
09:54 21.04.2022
На месте проживания террориста правоохранители изъяли два СВУ, схему их закладки под железнодорожное полотно, запрещенную пропагандистскую литературу.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

«В городе Симферополе задержан граждан Российской Федерации, сторонник МТО “Исламское государство”*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что на месте проживания террориста правоохранители изъяли два СВУ, схему их закладки под железнодорожное полотно, запрещенную пропагандистскую литературу, флаг и листовки батальона.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

* ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная в РФ.
 

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