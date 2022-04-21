ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

На месте проживания террориста правоохранители изъяли два СВУ, схему их закладки под железнодорожное полотно, запрещенную пропагандистскую литературу.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

ФСБ пресекла террористический акт на железной дороге в Крыму, подготовкой которого занимался сторонник ИГ*. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

«В городе Симферополе задержан граждан Российской Федерации, сторонник МТО “Исламское государство”*, осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине», - сообщили в ФСБ.

Отмечается, что на месте проживания террориста правоохранители изъяли два СВУ, схему их закладки под железнодорожное полотно, запрещенную пропагандистскую литературу, флаг и листовки батальона.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

* ИГ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная в РФ.

