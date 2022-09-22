В Минпромторге ответили на вопрос о возможном дефиците товаров в России

Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается, заверили в ведомстве.

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В России достаточно запаса товаров и не наблюдается отсутствия каких-либо позиций в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями», - заявили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается. Совместно с федеральными ритейлерами ведомство на регулярной основе занимается мониторингом запасов всех социально значимых товаров, передает РИА Новости.

В Минпромторге также рассказали, как госрегулирование цен может повлиять на экономику.