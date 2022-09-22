В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минпромторге ответили на вопрос о возможном дефиците товаров в России

Анна Касаткина
08:18 22.09.2022
Случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается, заверили в ведомстве.
В Минпромторге ответили на вопрос о возможном дефиците товаров в России
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

В России достаточно запаса товаров и не наблюдается отсутствия каких-либо позиций в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.  

«На данный момент в России товарные запасы находятся на достаточном уровне и постоянно поддерживаются торговыми сетями», - заявили в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что случаев отсутствия отдельных товаров в регионах не наблюдается. Совместно с федеральными ритейлерами ведомство на регулярной основе занимается мониторингом запасов всех социально значимых товаров, передает РИА Новости.

В Минпромторге также рассказали, как госрегулирование цен может повлиять на экономику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:36 В стране и мире
Власти Запорожья обвинили Украину в попытках вывести ЗАЭС из строя
06:20 В стране и мире
Боррель анонсировал новые санкции против России и республик Донбасса за референдумы
05:11 В стране и мире
Видео
Руины и осколки: что осталось от крупного агрокомплекса в Запорожье после атаки ВСУ
03:00 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий удара РСЗО HIMARS по гражданским объектам Херсона
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.