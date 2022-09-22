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В Минпромторге оценили влияние на экономику госрегулирования цен

Ян Брацкий
04:30 22.09.2022
В ведомстве призвали работать по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков.
В Минпромторге оценили влияние на экономику госрегулирования цен
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Госрегулирование цен может негативно сказаться на экономике и спровоцировать дефицит некоторых товаров. Об этом заявили в Минпромторге РФ, призвав максимально использовать рыночные методы.

«Сплошное госрегулирование цен способно оказать негативное влияние на экономику, вплоть до дефицита товаров и разорения производителей и организаций торговли. Поэтому считаем целесообразным максимально использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков», - сообщили РИА Новости в министерстве.

В ведомстве отметили, что совместно с другими федеральными органами исполнительной власти регулярно мониторят стоимость социально значимых продуктов питания.

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