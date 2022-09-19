Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
В Стаханове пострадали жилые дома и административные здания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ВСУ обстреляли центр города Стаханов в Луганской Народной Республике из американских систем залпового огня HIMARS. Три ракеты попали в местный Дворец культуры.
Крыло здания, где находится спортивная школа, разрушено. В Стаханове пострадали жилые дома и административные здания.
Ранее город неоднократно подвергался атакам. Несколько дней назад «Звезда» публиковала кадры с последствиями украинского обстрела Стаханова. Было повреждено здание Стахановского педагогического колледжа.