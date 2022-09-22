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В Госдуме начали готовить предложения по кредитным каникулам для мобилизованных

Виктория Ивашечкина
08:32 22.09.2022
Также, по словам спикера ГД, правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как и у военнослужащих РФ.
В Госдуме начали готовить предложения по кредитным каникулам для мобилизованных
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных.

«Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих РФ. Эти вопросы на контроле», - также рассказал Володин в своем Telegram-канале

Спикер Госдумы объяснил, что частичная мобилизация коснется в стране коснется отслуживших, с боевым опытом, имеющих востребованную военно-учетную специальность.

«Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», - подчеркнул Володин.

Также, как он объяснил, никакой брони от частичной мобилизации у депутатов нет.

«Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции», - подчеркнул спикер ГД.

По словам Вячеслава Володина, в Донбассе с момента начала спецоперации находятся Адам Делимханов, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов. Он отметил, что под мобилизацию подпадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность. Cтудентов и учащихся вузов частичная мобилизация не коснется.

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