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Эрдоган заявил, что Турция хочет покупать у США газ на более выгодных условиях

Виктория Ивашечкина
08:03 22.09.2022
По мнению турецкого лидера, Анкара с точки зрения энергобезопасности, маршрутов доставки, диверсификации источников играет ключевую роль.
Эрдоган заявил, что Турция хочет покупать у США газ на более выгодных условиях
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) в США на более выгодных условиях. По его словам, страна готова поставлять СПГ в другие страны региона благодаря развитой инфраструктуре.

«В дальнейшем мы хотим покупать у США еще больше газа и на более выгодных условиях», - подчеркнул он во время выступления на заседании турецко-американского делового совета, передает ТАСС.

По словам Эрдогана, Турция с точки зрения энергобезопасности, маршрутов доставки, диверсификации источников играет ключевую роль. Также он добавил, что США для Анкары второй по объему поставщик газа. Эрдоган объяснил, что объем поставок вырос на фоне строительства новых терминалов СПГ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 25% российского газа, поступающего в Турцию, будет оплачиваться в рублях. Кроме этого российский лидер подчеркнул, что торговые отношения между РФ и Турцией динамично развиваются.

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