Власти Запорожья обвинили Украину в попытках вывести ЗАЭС из строя

Как подчеркивается, удары ВСУ по критически важным элементам инфраструктуры атомной станции могут привести к ее полной консервации.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти, отдав приказ возобновить обстрелы ЗАЭС, добиваются ее полного вывода из строя.

«Киевские власти прицельно бьют по атомной станции, чтобы полностью вывести ее из строя, лишив возможности в будущем перезапустить энергоблоки», - цитирует РИА Новости слова Рогова.

По его словам, удары ВСУ по критически важным элементам инфраструктуры Запорожской атомной станции могут привести к ее полной консервации и невозможности снова запустить реакторы.

Напомним, за последние дни украинские войска несколько раз обстреливали ЗАЭС и прилегающую к ней территорию. Были повреждены высоковольтная линия электропередачи, система охлаждения.