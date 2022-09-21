В стране и мире Из-за обстрелов ВСУ оказалась повреждена система охлаждения Запорожской АЭС Сергей Лебедев Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Global Look Press Читайте нас на: В результате обстрела украинскими войсками Запорожской АЭС оказалась нарушена система охлаждения станции. Об этом в среду сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — сказал чиновник в эфире «Радио России». Напомним, Украина продолжает ежедневно обстреливать ЗАЭС. Снаряды ложатся в сотне метров от станции. Так, например, сегодня после атаки ВСУ произошло отключение блочного трансформатора собственных нужд энергоблока. Из-за этого пришлось запустить два дизель-генератора систем безопасности. Это было необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика