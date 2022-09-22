В то же время глава британского МИД анонсировала увеличение военной помощи Киеву.

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что России никто не угрожает, при этом отметив, что Лондон сохранит свою помощь Киеву. Такое заявление он сделала во время выступления на Генассамблее ООН.

«Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине», - сказала Трасс, добавив, что РФ «никто не угрожает».

По словам премьера, из Британии прямо во время ее выступления Киеву поступают новые вооружения, включая MLRS, уточняет РИА Новости.

Ранее на полях ГА ООН Лавров дал интервью американскому изданию Newsweek, в котором отметил, что коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию «на поле боя» на Украине. Глава МИД добавил, что оружие стран Североатлантического блока используется для убийства мирного населения на сопредельных с Украиной территориях Российской Федерации.