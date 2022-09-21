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Спецоперация, референдумы, санкции: о чем говорил Лавров в интервью журналу Newsweek

Максим Крюков
21:01 21.09.2022
Глава МИД РФ ответил на актуальные и популярные вопросы журналиста американского издания.
Спецоперация, референдумы, санкции: о чем говорил Лавров в интервью журналу Newsweek
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому новостному журналу Newsweek.

«Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло», - сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами открыто стремится победить Россию «на поле боя» на Украине, подчеркнув, что оружие стран Североатлантического блока используется для убийства мирного населения на сопредельных с Украиной территориях Российской Федерации. Также, согласно его заявлению, США и Великобритания испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой.

Кроме того, Лавров отметил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области имеют право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. При этом, по словам министра, Москва с уважением отнесется к выбору жителей регионов на предстоящих референдумах.

Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия выдержит любое санкционное давление и сможет продолжить адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, а также активизировать процесс импортозамещения. Лавров отметил, что РФ намерена использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов.

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