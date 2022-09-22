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Руины и осколки: что осталось от крупного агрокомплекса в Запорожье после атаки ВСУ

Михаил Аброськин
05:11 22.09.2022
Украинские силовики обстреляли территорию агрокомплекса в самый разгар рабочего дня - здания, склады и сельскохозяйственная техника оказались уничтожены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по поселку Пришиб Михайловского района в Запорожской области. В результате разрушенными оказались сельскохозяйственная техника, частный склад с зерном, а также пять зданий свинофермы крупного агрокомплекса. Местные жители недоумевают, ведь здесь нет и следа военной техники, никогда не располагался контингент Вооруженных Сил Российской Федерации, в округе нет ни одного промышленного объекта, с которым можно было спутать этот аграрный комплекс. Тем не менее, ВСУ нанесли удар прямо в разгар рабочего дня. Стены и крыши зданий полностью разрушены, внутри находились люди.

Специалисты говорят, что огонь вели из РСЗО HIMARS. По всей территории разбросаны осколки от ее снарядов. Всего более десятка взрывов прогремели на территории агрокомплекса. Еще один снаряд уничтожил частное фермерское хозяйство внутри поселка.

«Обычно работал, платил налоги, помогал церкви, помогал школе и поселку. Никогда я врагов не видел в своем окружении, в друзьях и товарищах», - признался фермер Анатолий Благоторенко.

Анатолий и его брат помогали чем могли всему селу и соседям промышленникам. Но теперь дело всей жизни придется начинать почти заново. Во время взрыва сам Анатолий находился лишь в нескольких метрах от своего склада. Уцелел чудом. Другим односельчанам повезло меньше. Николай Николаев оказался в одном из зданий во время попадания ракеты.

«Стена, кирпичи падали. И удар в грудь. Я присел, так плохо стало. А потом слышу - меня три человека вытянули на свежий воздух. Мне плохо было. Такой удар был сильный, что дышать тяжело было», - рассказал работник агропромышленного комплекса.

Несколько человек погибли на месте. Остальных пострадавших срочно доставили в больницу Мелитополя. Большинство выживших после тех обстрелов получили осколочные ранения различной тяжести. Некоторых пришлось везти в Крым для дальнейшего лечения. Сегодня доктора оценивают их состояние как стабильное.

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