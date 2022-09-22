Учеба на броне: инструктор рассказал, как проходит подготовка танковых экипажей на Украине

Всего с начала сентября военными инструкторами ЦВО подготовлено более 50 экипажей.

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Воспитать настоящих профессионалов в вождении танка и БПМ, а также стрельбе из их орудий. Такую цель преследуют инструкторы штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Минобороны России опубликовало кадры подготовки экипажей в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе мероприятий военнослужащие проходят курс теоретической подготовки по знанию основных узлов и вооружению боевых машин. На практике отрабатывают навыки вождения военной техники и повышают мастерство ведения огня из штатного вооружения танка Т-72, Т-80 и БМП, по различным типам мишеней с короткими остановками и в движении.

«Обучаем экипажи на БМП и танк. Подготовили более 50 экипажей. Тут и вождение и стрельба, как с места так и сходу. Грубо говоря - 10 дней уходит на подготовку слаженного, полноценного экипажа. Люди хотят, стремятся, задают вопросы. Натаскиваем их, пока они не станут профессиональными специалистами», - объяснил инструктор Александр.

Кроме этого, с военнослужащими проводятся занятия по тактической медицине, в которую входят оказание первой помощи при различных типах ранений. После прохождения подготовки военнослужащие пополняют ряды подразделений выполняющие боевые задачи по уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.