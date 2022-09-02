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Иран направил через европейского посредника ответ на мнение США по «ядерной сделке»

Марина Крижановская
02:46 02.09.2022
Отмечено, что переданный ответ содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров.
Иран направил через европейского посредника ответ на мнение США по «ядерной сделке»
© Фото: Roshan Norouzi ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Иранская сторона предоставила координатору Евросоюза свой ответ относительно так называемой «ядерной сделки». В частности, Исламская Республика Иран отреагировала на американское мнение о возобновлении СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по ядерной программе Ирана.

Так, переданный европейскому координатору ответ, «содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров». Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что ранее проект итогового соглашения сторон в переговорах по СВПД в Вене был оценен США. Теперь Иран направляет свой ответ на американские предложения.

Ранее сообщалось, что исламская республика согласилась пойти на ряд уступок в переговорах по «ядерной сделке». Тогда координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что «на данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад».

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