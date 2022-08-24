Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по ядерной сделке

Джон Кирби заявил, что сейчас США ближе к соглашению с иранской стороной, чем несколько недель назад.

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Иран согласился пойти на уступки в переговорах по восстановлению ядерной сделки. Это позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Это правда, что Иран согласился сделать ряд уступок, позволивших нам добиться тех результатов, которые мы имеем сейчас. На данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад», - отметил Кирби в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее CNN сообщил о том, что Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в Соединенных Штатах в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД).

Как было подчеркнуто, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.