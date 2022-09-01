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Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли в республике «потише»

Елизавета Потейчук
19:01 01.09.2022
Девочка рассказала, что не видела «ни дня мирной жизни».
Путин спросил у школьницы из ЛНР, стало ли в республике «потише»
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин спросил у школьницы из Луганской Народной Республики, стало ли там «потише». Девочка попросила российского лидера передать привет ее младшей сестре.

Школьница рассказала, что родилась в 2014 году и не видела «ни дня мирной жизни». При этом, с ее слов, в республике в последнее время обстановка спокойнее.

«Ну слава богу», - сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин заявил, что на территории современной Украины формируется антироссийский анклав, который несет угрозу для нашего государства. Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, которые защищают жителей Донбасса, защищают саму Россию.

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