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В парламенте ДНР назвали терактом обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Марина Крижановская
23:23 02.09.2022
Отмечено, что, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ВСУ совершают именно террористический акт.
В парламенте ДНР назвали терактом обстрелы Донецка со стороны ВСУ
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Обстрел Донецка в пятницу, 2 сентября, со стороны вооруженных сил Украины назван ничем иным как терактом. Об этом заявил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка. Он добавил, что ВСУ бьют не по военным объектам. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, сегодня произошел очередной террористический акт со стороны украинских неофашистов. Сегодня целый день обстреливается город Донецк. Районы от окраины до центра Донецка. Бьют не по военным объектам. Народный совет Донецкой Народной Республики не является военным объектом», - отметил представитель парламента Донецкой республики.

Бидевка пояснил, что, целясь по объектам гражданской инфраструктуры, ВСУ совершают именно террористический акт.

«Потому что целенаправленно бьют по мирному населению. Чтобы убить мирное население, запугать мирное население», - добавил он.

Немногим ранее жертвами обстрела центра Донецка со стороны ВСУ стали два человека. Тогда же сообщалось, что один мирный житель получил ранение.

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