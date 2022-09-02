Взрывоопасные находки: кадры разминирования Лисичанска от первого лица

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» демонстрирует кадры от первого лица с разминированием Лисичанска в Луганской Народной Республике. Так, судя по видео, военнослужащие обследовали одну из городских школ и обезвредили ее от мин украинских вооруженных сил. Кроме того, в разминировании местности применялся и новейший робот «Уран-6».

Робот способен выдержать любую противопехотную мину. Однако все-таки случаются повреждения, которые свидетельствуют о боевом опыте машины. «Уран-6» был и в Сирии, а теперь дошел до степей и городов луганщины.

Напомним, 3 июля Вооруженные силы Российской Федерации и силы Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Так, министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.